Hem küresel hem de yurt içi piyasada merakla takip edilen gelişmeler dolar /TL ve Euro/TL'de artış yaşanmasına sebep oldu. ABD-Çin gümrük vergisi misillemelerinden sonra müzakere edilmesi ve FED Başkanı’nın para politikasına dair verdiği mesajlar, piyasalarda yeni beklentilere kapı araladı. Dolar ve Euro'da hareketlilik hakim olurken yatırımcılar, özellikle kur cephesindeki gelişmeleri yakından izliyor.

İstanbul serbest piyasada Euro 16 Mayıs 2025 gününe 43,5430 TL seviyelerinden başladı.

Dolar kuru ise büyük bir sıçrama yaparak güne 38,8722 liradan başladı.

PİYASADA DÜN NELER YAŞANDI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybıyla 9.541,30 puandan kapattı.

ABD'de açıklanan son verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 2,4 artış gösterdi ancak bu artış Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde perakende satışlar da piyasa beklentilerini aştı. Nisan ayında sabit kalması beklenen satışlar, yüzde 0,1 artış gösterdi. Ancak analistler, artışın sınırlı kalmasının tüketicilerin ay başındaki fiyat artışlarına karşı temkinli davrandığını gösterdiğini belirtiyor.