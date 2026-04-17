Döviz kurlarında yaşanan cuma klasiği bu haftada yaşandı. Dolar/TL kuru 45 lira seviyesine yaklaşırken, Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Türk Lirası'nda görülen değer kaybının etkisiyle kurda yeni rekorlar yaşanıyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.11'de 44,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 09.11'de 58,87 seviyesinde bulunuyor. CUMA KLASİĞİ Her hafta Perşembe akşamı devreye giren swap mekanizması bu hafta da etkisini gösterdi. Büyük fonlar, haftanın son iş günü öncesinde yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiyor. Elde edilen TL, swap piyasasında hafta sonunu kapsayan yüksek faizli işlemlerle değerlendiriliyor. Gece yarısından sonra ise yatırımcılar, swap getirisiyle birlikte yeniden dolar alarak pozisyonlarını kapatıyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

