Colorado Boulder Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve PhotoTat adı verilen mürekkep, 9 Ekim'de yayımlanan bilimsel çalışmayla tanıtıldı. Normal koşullarda neredeyse görünmeyen dövmeler, ultraviyole (UV) ışığa maruz kaldığında saniyeler içinde renkleniyor. Parlak beyaz ışık veya güneş ışığı ise desenlerin yeniden görünmez hale gelmesini sağlıyor.

SANİYELER İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmacılar, ışığa tepki veren özel boyaları çok küçük plastik parçacıkların içine yerleştirerek yeni mürekkebi üretti. Mavi, sarı ve pembe tonlarında hazırlanan boyalar, UV ışığıyla etkinleştirildiğinde cilt üzerinde belirginleşiyor. Dövmeler normal iç mekan ışığında saatlerce görünür kalabilirken güçlü ışık altında kısa sürede kaybolabiliyor.

Çalışmanın başındaki araştırmacı Carson Bruns, geliştirdiği mürekkebi kendi vücudunda da denedi. Bacağındaki dövmenin bazı bölümlerini yeni boyalarla dolduran Bruns, farklı ışıklar kullanarak desenlerin renklerini değiştirmeyi başardı. Ancak dövmenin kaybolması, mürekkebin ciltten silindiği anlamına gelmiyor. Boya deri altında kalmaya devam ederken yalnızca görünürlüğü değişiyor.

SAĞLIK ALANINDA DA KULLANILABİLECEK

Yeni teknolojinin sağlık alanında da kullanılabileceği belirtiliyor. Özellikle kanser tedavisinde radyoterapi uygulanacak bölgeleri belirlemek için hastaların vücuduna yapılan kalıcı işaretlerin, gelecekte yalnızca doktorun ihtiyaç duyduğu anda görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri çok renkli mürekkeplerin uzun vadeli güvenliğinin henüz kesinleşmediğini vurguluyor. Bu nedenle teknolojinin yaygın biçimde dövme salonlarında kullanılabilmesi için ek testlere ihtiyaç duyuluyor. Çalışma, dövmelerin gelecekte kalıcı bir görüntü olmaktan çıkıp istenildiğinde gizlenebilen tasarımlara dönüşebileceğini gösteriyor.