Kırşehir'de köpek dövüşü yaptırıp bahis oynayan şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında yasa dışı köpek dövüşü organize edildiği ve bahis oynandığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile komando ekipleri çalışma başlattı. DRON DESTEKLİ BASKINLA YAKALANDILAR Bölgeyi havadan dron ile takibe alan jandarma ekipleri, tespit edilen alana eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda, köpek dövüştürdükleri ve bu dövüşler üzerinden bahis oynadıkları belirlenen 11 şüpheli suçüstü yakalandı. KÖPEKLER KORUMA ALTINA ALINDI Dövüştürüldüğü tespit edilen 2 köpek, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak sağlık kontrolleri ve bakımları yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yakalanan 11 şüpheli hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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