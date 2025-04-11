Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun zincir markete ait oyun alanına alınmaması büyük tepki çekti.

Olayın kamuoyuna infial yaratmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Etimesgut Belediyesi harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin aileyle iletişime geçilerek psikososyal destek sağladığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKÇİOĞLU DUYURDU: MÜHÜRLENDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da yaptığı açıklamada, market zincirine ait bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada zabıta ekiplerinin mevzuata aykırı şekilde işletilen oyun alanlarını mühürleyerek faaliyetlerine son verdiği duyuruldu.

Beşikçioğlu, söz konusu işlemlerin sadece yasal eksiklikler nedeniyle değil, vatandaşlardan gelen şikayetler ve özellikle down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmamasına yönelik kamuoyuna yansıyan olay doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında alındığını belirtti.

Beşikçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir."