EFE ÇALIŞKAN SOPHİE BRUSSAUX EVLENDİ
Dünyaca ünlü rapçi Drake'in eski sevgilisi ve oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux, Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi.
Kanada'da gerçekleşen düğünde çiftin mutluluğu objektiflere yansırken, düğünden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Brussaux'nun parmağındaki yüzük dikkat çekti.
YAŞ FARKI KONUŞULDU
36 yaşındaki Sophie Brussaux ile 26 yaşındaki Muay Thai ve MMA sporcusu Efe Çalışkan arasındaki yaş farkı da sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.
DRAKE BABASI OLDUĞUNU SONRADAN DOĞRULAMIŞTI
Rapçi ile Sophie Brussaux'nun ilişkisi yıllar önce dünya magazin gündemine damga vurmuştu.
2018 yılında rapçi Pusha T'nin yayımladığı diss parçasıyla Drake'in Brussaux'dan bir oğlu olduğu iddiası gündeme gelmiş, Kanadalı yıldız daha sonra yayımladığı "Scorpion" albümünde Adonis'in babası olduğunu doğrulamıştı.
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EFE ÇALIŞKAN KİMDİR?
26 yaşındaki Efe Çalışkan, Kanada'da yaşayan Türk Muay Thai ve MMA sporcusu olarak tanınıyor. Uzun yıllardır dövüş sporlarıyla ilgilenen Çalışkan, son dönemde spor kariyerinin yanı sıra Sophie Brussaux ile yaptığı evlilikle de uluslararası magazin basınının dikkatini çekti.
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