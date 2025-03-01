Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Argıncık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medyada "Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı" paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucu, otomobilin sürücüsünün A.Ç. ve yanındaki kişinin de H.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada H.B.'nin 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü A.Ç.'ye, yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle 49 bin 552 TL para cezası uygulandı. Her iki şüpheli, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer yandan, drift atarak havaya ateş ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.