Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yaptıkları incelemede B.D. yönetimindeki otomobilin 19 Mayıs Caddesi, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu önü, İtfaiye Işıklı Kavşağı ve Atatürk Kültür Merkezi çevresinde “drift yaparak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü” tespit etti.

257 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Daha sonra Sanayi Işıklı Kavşağı’nda durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücünün 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. B.D.’ye, ‘drift yapmak’, ‘makas atmak’, ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘sürücü belgesini yanında bulundurmamak' suçlamalarıyla toplam 257 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün ehliyetine 10 ay el konuldu, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

90 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Aynı bölgede yapılan denetimlerde KGYS görüntülerinden tespit edilen başka bir sürücü T.M.’nin de makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu ortaya çıktı. Durdurulan sürücüye ‘makas atmak’ suçundan 90 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı da aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan Mescit Mahallesi Ethemin Yolu Sokak’ta durdurulan T.Ö. yönetimindeki plakasız motosiklette yapılan kontrolde, aracın tescil plakasının bulunmadığı, fenni muayene ve zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edildi. Sürücüye ‘Trafik kanunu’nun ilgili maddelerinden 36 bin 166 lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.