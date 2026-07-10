Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda her iki araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalanmış, yakalanan sürücülere 'drift yapmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücülerin belgelerine iki ay süreyle geçici olarak el konulmuştur" denildi. Bu açıklama, trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı alınan nghiêm önlemleri gösteriyor

Trafik Güvenliği İçin Sıkı Denetimler Devam Ediyor



Rize'de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, sürücülere karşı alınan önlemlerin ciddiyetini gösteriyor. Drift yapan sürücülere uygulanan ağır yaptırımlar, trafik kurallarına uymayan diğer sürücülere de uyarı niteliği taşıyor. Rize İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak için sıkı denetimlerine devam ediyor.