Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yapılan açıklamalar gündeme oturmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Kulübü, bu açıklamayı ırkçılık olarak yorumlamış ve konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek geldi.

Drogba, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaray Camiası

Sarı-kırmızılı formayı giymenin ve Türkiye'nin en çok madalya kazanan kulübüne olan sevgimin ne kadar gurur verici olduğunu biliyorsunuz! Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve ateşli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi 20 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih (geçmiş ve yakın) bunu kanıtlıyor. Oyunumuza odaklanalım, parlak aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. Babam nasıl ırkçı olabilir?

Hadi çocuklar..."

Drogba'nın bu açıklaması sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını öfkelendirdi.