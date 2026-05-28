Almanya'da konuşlu 52. Hava Savunma Topçu Tugayı tarafından yürütülen bu testler, katmanlı hava savunma doktrinini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Bir kriz anında Polonya, Romanya ve Slovakya gibi stratejik ülkelere rotasyonla gönderilecek olan bu sistem, Ukrayna'daki savaştan çıkarılan derslerin bir sonucu olarak Doğu Avrupa üzerinde düşük maliyetli bir koruma kalkanı oluşturacak.

Milyon dolarlık füzeye karşı 20 bin dolarlık dron krizi bitiyor

Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar, modern hava savunma sistemlerinin en büyük zayıflığını ortaya çıkardı:

Ekonomik asimetri. Üretim maliyeti yalnızca 20-40 bin euro olan ucuz bir kamikaze dronunu düşürmek için, savunma hattındaki ordular milyonlarca avroluk Patriot füzelerini ateşlemek zorunda kalıyordu. Bu durum, uzun vadede savunmacı ülkeyi ekonomik olarak çökertiyordu.

DZYNE Technologies tarafından geliştirilen IonStrike, bu maliyet krizini tamamen tersine çeviriyor:

ABD ordusu, IonStrike önleyici füzesinin maliyetinin, imha ettiği kamikaze dronundan çok daha düşük olduğunu vurguluyor. Bu sayede NATO orduları, sürü halindeki dron saldırılarına karşı "mali iflas" yaşamadan yanıt verebilecek.

Sistem, hedefi santimetrik olarak tam ortadan vurmak zorunda değil. Kızılötesi (IR) arayıcı başlığı ve yakın infilak özellikli savaş başlığı sayesinde, gece operasyonlarında bile dronun çok yakınında patlaması hedefi imha etmek için yeterli oluyor.

Radarlardan bağımsız 'yazılım katmanı' teknolojisi

IonStrike’ın askeri lojistik ve teknoloji dünyasında yarattığı asıl devrim, sisteme entegre edilen "radar bağımsız" ağ yapısı:

Klasik füze bataryaları tek bir radara bağlı çalışır ve düşman o radarı vurursa tüm batarya kör kalır. IonStrike ise ağ merkezli savaş mimarisi sayesinde, ortak askeri ağdaki (FAAD veya IBCS) herhangi bir radardan veri alabiliyor. Örneğin; bir Sentinel veya Patriot radarı devre dışı kaldığında, komuta sistemi füzeyi havadayken bir başka radarın verisine anında yönlendirebiliyor.

Yeni bir füze sistemi için sıfırdan radar geliştirmek yıllar sürer ve milyarlarca euroya mal olur. IonStrike ise orduların envanterinde zaten var olan radar altyapısını kullanan akıllı bir "yazılım katmanı" gibi çalışıyor.

ABD Ordusu'ndan Binbaşı Cody Davis: "IonStrike önemli çünkü askerlerin yeni bir imha zinciri öğrenmelerine gerek kalmıyor. Halihazırda onaylanmış, kullanılan komuta ve kontrol sistemlerine doğrudan entegre oluyor."

Sürü saldırılarına karşı çoklu fırlatma istasyonları

Sistem, birden fazla palet üzerinden fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. Şu anki konfigürasyonda bir fırlatıcı araç 4 adet önleyici füze taşıyor.

ABD ordusu, özellikle aynı anda yüzlerce dronun saldırdığı "sürü (swarm)" taktiklerine karşı 12 füzeli bir fırlatıcı sistem üzerinde çalışıyor.

Geleneksel "ateşle ve unut" füzelerinin aksine IonStrike, fırlatıldıktan sonra bile operatör tarafından kontrol edilebiliyor. Komutanlar, sahadaki değişen duruma göre füzenin saldırısını havada iptal edebiliyor ya da hedefi gerçek zamanlı olarak başka bir drona kaydırabiliyor.

IonStrike'ın deneysel bir proje olarak mı kalacağı yoksa Slovakya ve Polonya gibi ülkelerin semalarını koruyan kalıcı bir NATO koruma kalkanına mı dönüşeceği, Avrupa'da devam eden bu kapsamlı askeri testlerin ardından netleşecek.