Karadeniz'de seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker, personelinin tahliye edilmesinin ardından sürüklenerek Alaçam ilçesi Geyikkoşan Sahili'nde karaya oturdu. Tankerle ilgili ilgili kurumların incelemeleri ve güvenlik çalışmaları sürerken, geminin römorkör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılması için hazırlık yapılacağı bildirildi. Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, süreci belediye olarak yakından takip ettiklerini belirtti.

TANKER RÖMORKÖRLE KALDIRILACAK

DHA'ya yazılı açıklama yapan Özdemir, tankerin armatör firma tarafından yürütülecek çalışmayla bulunduğu yerden kaldırılacağını söyledi. Özdemir, "Karadeniz'de seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen tanker, ilçemiz Geyikkoşan Sahili'nde karaya oturdu. Olayın ardından ilgili kurumlarımız gerekli incelemeleri ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Biz de Alaçam Belediyesi olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Tanker için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından römorkör yardımıyla çalışma yapılacağını belirten Özdemir, "Armatör firma, tankerin bulunduğu yerden çıkarılması için römorkör yardımıyla çalışma yapacak. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tanker buradan alınacak. O zamana kadar gemi Alaçam sahilinde misafir olacak" diye konuştu. Belediye olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını belirten Özdemir, tankerin güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılmasıyla sürecin tamamlanacağını ifade etti.

"GEMİYE YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Sürecin güvenli şekilde tamamlanması için gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özdemir, "Tanker römorkör yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak bölgeden uzaklaştırılmasıyla birlikte süreç de tamamlanmış olacak. İnşallah herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tanker güvenli şekilde buradan alınacaktır" dedi. Tankerin sahile oldukça yakın bir noktada bulunduğunu ve vatandaşların gemiyi görmek için bölgeye geldiğini belirten Özdemir, güvenlik uyarısında bulundu. Özdemir, "Ancak burada önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği. Yetkililerin belirlediği güvenlik alanlarına vatandaşlarımızın girmemesi ve gemiye yaklaşmaması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.