Argus XL, AeroVironment tarafından geliştirilen Titan MS karşı-drone çözümünün temel bileşenlerinden biri olacak. Sistem; radar, elektro-optik ve termal kameralar ile komuta-kontrol yazılımını tek platformda bir araya getirirken, üçüncü taraf radyo frekansı sensörleri ve farklı etkisiz hale getirme teknolojileriyle de entegre çalışabilecek. Böylece küçük ve mikro sınıf dronlar da dahil olmak üzere çok sayıda hava hedefinin 7 gün 24 saat izlenmesi hedefleniyor.

ÇOKLU SENSÖRLE 7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM

Sabit konuşlu olarak tasarlanan Argus XL, zorlu hava koşullarında dahi geniş bir alanı sürekli gözetleyebiliyor. Platform, aynı anda birden fazla hava hedefini tespit edip sınıflandırabiliyor, hareketlerini takip edebiliyor ve elde edilen verileri kayıt altına alarak operatörlere gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlıyor. Bu sayede askeri üsler, kritik altyapılar ve hassas bölgelerin drone saldırılarına karşı daha etkin korunması amaçlanıyor.

500 MİLYON DOLARLIK PROGRAMIN PARÇASI

Argus XL tedariki, ABD Hava Kuvvetleri adına yürütülen ve toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan üç yıllık belirsiz miktarlı (IDIQ) sözleşme kapsamında gerçekleştiriliyor. Titan MS mimarisi içerisine entegre edilecek sistemin, katmanlı hava savunmasını güçlendirmesi ve giderek karmaşık hale gelen insansız hava aracı tehditlerine karşı daha hızlı müdahale edilmesini sağlaması bekleniyor.