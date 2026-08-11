Çin’in Chuzhou kentinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Wu, tarlasındaki zararlılar ve yabani otlarla mücadele etmek amacıyla yaklaşık bir yıldır faydalandığı mobil yapay zeka uygulamasından yeni bir ilaçlama planı talep etti.

Uygulamanın yönlendirmesi doğrultusunda fomesafen maddesini içeren kimyasal karışımı hazırlayan Wu, ilacı drone yardımıyla yaklaşık 100 dönümlük (10 hektar) susam tarlasına püskürttü. Ancak ilaçlama uygulamasından kısa bir süre sonra yabani otlarla birlikte tüm susam fideleri kuruyarak yok oldu.

HATALI İLAÇ TÜM MAHSULÜ KURUTTU

Olayın ardından yapılan incelemelerde, yapay zeka tarafından önerilen fomesafen etken maddeli herbisitin aslında soya fasulyesi tarlalarındaki geniş yapraklı otlar için kullanıldığı belirlendi.

Susam bitkisinin de geniş yapraklı bir tür olması nedeniyle uygulanan kimyasal karışımdan doğrudan etkilendiği anlaşıldı. Ayrıca söz konusu ilacın tüm tarlaya genel püskürtme şeklinde değil, yalnızca sorunlu bölgelere lokal olarak uygulanması gerektiği tespit edildi.

UZMANLARDAN YAPAY ZEKA UYARILARI

Susam fideleri zarar gören çiftçi Wu, yapay zeka sisteminin olası riskler ve yan etkiler konusunda kendisini uyarmadığını ifade etti.

İlgili yazılım platformu yetkilileri ise uygulama içinde sistem tarafından üretilen bilgilerin hatalı olabileceği ve profesyonel onay gerektirdiğine dair standart yasal sorumluluk reddi metninin yer aldığını aktardı. Yaşanan bu durum, dijital sistemlerden alınan kararların tarım gibi kritik alanlarda mutlaka uzman görüşüyle doğrulanması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.