Toprak bozulması ve ormansızlaşmayla mücadele kapsamında yürütülen projelerde, geniş ve ulaşılması güç alanlara dronlarla tohum taşınıyor. Doğa Koruma Vakfı ve ReForest Latam gibi kuruluşların yer aldığı çalışmalarda, tohumların çimlenme ihtimalini artırmak için özel olarak hazırlanan biyolojik olarak parçalanabilir kapsüller kullanılıyor.

TOHUMLARI DOĞRUDAN ÇÖLE FIRLATIYORLAR

Dronların taşıdığı tohumlar araziye rastgele serpilmiyor. Yerel türlere ait tohumlar, iSeeds adı verilen biyolojik olarak parçalanabilir kapsüllerin içerisine yerleştiriliyor. Bu kapsüller tohumları sıcaklık, kuraklık ve hayvanlara karşı korurken ilk çimlenme sürecini destekleyen besin maddeleri de içeriyor.

Dronlar daha sonra belirlenen alanların üzerinde uçuyor ve kapsülleri doğrudan toprağa bırakıyor. Böylece geleneksel yöntemlerle insan gücü kullanılarak gerçekleştirilen ekim çalışmalarının daha geniş alanlarda ve daha kısa sürede yapılması hedefleniyor.

DRONLAR TOHUMLARI NEREYE ATACAĞINI NASIL BELİRLİYOR?

Her uçuştan önce bölgenin arazi haritaları, toprak nemi ve çevresel koşulları inceleniyor. Elde edilen verilere göre tohumların büyüme ihtimalinin daha yüksek olduğu noktalar belirleniyor ve dronların uçuş rotaları buna göre hazırlanıyor. Tek bir dron geniş alanların üzerinden geçerek kısa sürede çok sayıda kapsülü belirlenen noktalara bırakabiliyor. Bu yöntem özellikle insanların ulaşmasının zor olduğu veya geleneksel dikim çalışmalarının uzun sürdüğü bölgelerde kullanılıyor.

HEDEF GRAN CHACO'YU YENİDEN AĞAÇLANDIRMAK

Çalışmaların gerçekleştirildiği Gran Chaco, ormansızlaşmadan büyük ölçüde etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Projeyle tahrip olmuş alanlarda yerel bitki örtüsünün yeniden oluşturulması ve yoğun insan gücüne bağımlı kalmadan ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Çalışmalarda bölgenin iklim koşullarına uyum sağlayabilen yerel türler tercih ediliyor. Bunlar arasında keçiboynuzu ve quebracho gibi ağaçların yanı sıra kurak koşullara dayanıklı farklı türler de bulunuyor.

BİNLERCE TOHUM DAKİKALAR İÇİNDE NASIL EKİLİYOR?

Dronların geniş alanları kısa sürede tarayabilmesi, aynı uçuş sırasında çok sayıda tohum kapsülünün toprağa bırakılmasını sağlıyor. Daha önce uzun süre ve yoğun insan gücü gerektiren çalışmaların bu yöntemle daha kısa sürede gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Arjantin’de çevre teknolojisi alanında faaliyet gösteren farklı girişimler de dronlar ile çevresel veri analizini bir araya getiren benzer sistemler üzerinde çalışıyor. Büyük ölçekli projelerle önümüzdeki yıllarda daha geniş alanların yeniden ağaçlandırılması planlanıyor.

AMAÇ DOĞAL EKOSİSTEMİ YENİDEN OLUŞTURMAK

Dronlarla yapılan çalışma, doğrudan yetişmiş ağaçların havadan dikilmesine dayanmıyor. Teknoloji, uygun bölgelere yerel türlerin tohumlarını daha hızlı ulaştırmak ve doğal çimlenme sürecini desteklemek amacıyla kullanılıyor. Projelerde arazi verileri, yerel bitki türleri ve insansız hava araçları birlikte kullanılarak ormansızlaşmış bölgelerde bitki örtüsünün yeniden oluşması hedefleniyor.