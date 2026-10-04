Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimi sırasında meydana geldi.

Denetimi fark eden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında durarak araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Sürücünün koltuk değişimi ise dron kamerası tarafından anbean kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ ARACI DURDURDU

Havadan yapılan tespitin ardından polis ekipleri otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde, direksiyon başından yolcuyla yer değiştiren kişinin daha önce sürücü belgesine el konulduğu belirlendi.

Ehliyetsiz şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak nedeniyle 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Dron destekli trafik denetiminde sürücünün yakalanmamak için yaptığı koltuk değişiminin de kameralara yansıdığı belirtildi.