Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Ebola salgının patlak verdiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde "ölümcül salgını çok geç olmadan durdurabileceklerini" söyledi.

Örgüt başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus çalışmaları desteklemek amacıyla ülkeye ulaştı. Perşembe günü başkent Kinşasa'ya gelen Tedros cuma günü salgının merkezi olan İturi eyaletine geçecek.

Kongo vatandaşlarına seslenen Tedros bu hastalığın önüne geçeceklerini vurguladı. Tedros açıklamasında "Birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz ve ben de yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum" diye halka seslendi.

SALGIN VE SAVAŞ AYNI ANDA

Salgının başlangıcından bu yana binin üzerinde vaka tespit edildi ve resmi kayıtlara göre Ebola sebebiyle en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerin yanında 223 şüpheli ölüm vakası bulunuyor. Virüsün uzun süredir fark edilmeden yayılması nedeniyle gerçek rakamlar çok daha yüksek olabilir.

Bu durum 100 milyondan fazla nüfusu olan ülkede 1976 yılından beri yaşanan 17. salgın oldu.

Bölgede hala süren iç savaş ve yarattığı göç dalgaları ise yardım çalışmalarını zorlaştırıyor. Salgının merkezi silahlı grupların savaştığı maden zengini bir bölge.

Tedros savaşan taraflara seslenerek "Lütfen ateşkes ilan edin çünkü hiçbir dava veya hiçbir çatışma masum insanları önlenebilir bir hastalıktan dolayı ölüme mahkum etmeye değmez" dedi.

ÖLÜMCÜL VİRÜS HIZLA YAYILIYOR

Hastalık ateş ve halsizlik ile başlayıp kusma ve organ yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Virüs enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılıyor.

Mevcut salgındaki ölüm oranı yüzde 24.6 seviyesinde, ancak bu seviye hızla yüzde 90'a yükselebiliyor.

Şu anda bu salgından sorumlu olan Bundibugyo suşusu için onaylanmış bir tedavi bulunmuyor fakat klinik aşı testleri öneriliyor.

Afrika Birliği sağlık ajansı yıl sonuna kadar bir aşının hazır olabileceğini bildirdi. Komşu Uganda virüs sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile olan sınırını derhal kapatma kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü ise bu tarz sınır kapatmalarının yasa dışı geçişleri artıracağı konusunda uyarıda bulundu.