Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Uyarıları ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’daki Ebola vakalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Yaklaşık 15 gündür KDC’nin Bunia bölgesinde bulunduğunu belirten Mahamud, ülkede üç haftadan uzun süredir devam eden Bundibugyo türü Ebola salgınına karşı yoğun müdahale çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

8 Haziran itibarıyla ülkede 550 doğrulanmış vaka, 101 can kaybı ve 19 iyileşme vakasının kaydedildiğini aktaran Mahamud, doğrulanan vakaların yüzde 94’ünün Ituri eyaletinde görüldüğünü ifade etti.

Vaka sayısındaki artışın test ve temaslı takibi faaliyetlerinin genişletilmesinden kaynaklandığını belirten Mahamud, “Bu olumlu bir gelişme ancak salgının kontrol eğrisinin gerisindeyiz. Önümüzde halen önemli zorluklar bulunuyor. Yaklaşık 100 şüpheli vaka üzerinde incelemelerimiz sürüyor” dedi.

Uganda’daki tabloya da değinen Mahamud, ülkede 19 doğrulanmış vaka ile 2 ölüm ve bir muhtemel ölüm vakasının kayda geçtiğini, ancak şu ana kadar toplum içinde yayılım olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

DSÖ’nün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yerel makamlar ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içinde salgınla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mahamud, mevcut salgının nadir görülen Bundibugyo varyantından kaynaklandığını ve bu türe karşı onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmadığını hatırlattı.

KDC’nin doğusundaki Ituri eyaletinde artan vaka ve ölüm sayılarının ardından 15 Mayıs’ta ülkede Ebola salgını ilan edilmiş, DSÖ ise 17 Mayıs’ta uluslararası halk sağlığı acil durumu kararı almıştı. Yetkililer, salgında toplam vaka sayısının binin üzerine çıktığını bildiriyor.