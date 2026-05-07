Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Ghebreyesus, Arjantin’den hareket eden "MV Hondius" adlı gemide görülen hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Genel direktör, şimdiye kadar bildirilen sekiz vakadan 5’inin hantavirüs olarak doğrulandığını, üç vakanın ise şüpheli olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

11 NİSAN'DA HAYATINI KAYBETTİ

Salgında şu ana kadar üç kişi yaşamını yitirdiğini belirten Ghebreyesus, ilk vakanın 6 Nisan'da belirtiler göstermeye başlayan ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden bir erkek olduğunu anımsatarak, hastadan hiçbir örnek alınmadığını ve diğer solunum yolu hastalıklarının belirtilerine benzediği için hantavirüs şüphesi duyulmadığını anlattı.

Hastanın eşinin, gemi Saint Helena Adası'na yanaştığında karaya çıktığını ve belirtiler gösterdiğini bildiren Ghebreyesus, bu kişinin, 25 Nisan'da Johannesburg'a yapılan uçuş sırasında durumunun kötüleştiğini ve ertesi gün hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus üçüncü ölüm vakasının ise 28 Nisan’da semptom göstermeye başlayan bir kadın yolcuda görüldüğünü bildirdi. Yoğun bakımda tedavi gören başka bir yolcunun durumu ise ciddiyetini koruyor.

VİRÜSÜN ANDES TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

DSÖ Genel Direktörü, gemide görülen vakaların Latin Amerika’da rastlanan ve insanlar arasında sınırlı bulaş gösterebilen Andes virüsü ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE DAHİL 12 ÜLKEYE BİLDİRİM

Ghebreyesus, vatandaşları Saint Helena'ya çıkan 12 ülkeyi de bilgilendirdiğini söyleyerek, bunlar arasında Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'nin yer aldığını kaydetti.