DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının kontrol altına alınmasının giderek zorlaştığını belirterek uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.

CAN KAYBI BİN 556'YA YÜKSELDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre salgında şu ana kadar 1.556 kişi hayatını kaybetti, 626 hasta ise tedavi edilerek taburcu edildi. Ülkede 807 kişinin izolasyon altında takip edildiği bildirildi.

Salgın, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen yüzlerce şüpheli vaka ve onlarca ölümün ardından 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

NADİR EBOLA VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Sağlık yetkilileri, mevcut salgının "Bundibugyo" adı verilen nadir bir Ebola virüsünden kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, bu varyant için onaylanmış bir aşı veya özel tedavinin bulunmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, salgının yayılma riski nedeniyle 17 Mayıs'ta uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Kuruluş, salgının kontrol altına alınabilmesi için temaslı takibi, erken teşhis, izolasyon ve uluslararası sağlık desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

EBOLA NEDİR?

Ebola virüsü, yüksek ateş ve kanamalı ateş tablosuna yol açabilen, ölüm oranı yüksek viral hastalıklar arasında yer alıyor. Virüs ilk kez 1976 yılında bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunan Ebola Nehri yakınlarında tespit edildi.

Batı Afrika'da 2014-2017 yılları arasında yaşanan en büyük Ebola salgınında yaklaşık 30 bin kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.