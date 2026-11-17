Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında ülkeleri ilaç direncine karşı acil önlem almaya çağırdı.

DSÖ, pazartesi günü kritik bir uyarı yayınladı. Bakterilerin antibiyotiklere ve diğer ilaçlara karşı giderek daha dirençli hale geldiğini belirtti. Bu durumun modern tıbbın geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Önlem alınmazsa basit ameliyatlar ve doğumlar bile hayati tehlike yaratabilir.

DSÖ uzmanı Jean-Pierre Niemazy, antibiyotik direncinin büyüyen bir küresel sorun olduğuna dikkat çekti. Özellikle kanser hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler büyük risk altında. Bu hastalar; mevcut ilaçların etki etmediği bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarına daha kolay yakalanıyor.

18-24 Kasım Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası boyunca DSÖ, tüm devletleri mücadeleyi büyütmeye davet ediyor. Niemazy, 2021 yılında bir milyondan fazla insanın doğrudan ilaç direnci nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı. Mevcut tablo değişmezse, bu sorunun önümüzdeki 25 yılda dünya genelinde 39 milyon ölüme yol açabileceği öngörülüyor. İlaçlara dirençli bakteriler hızla çoğalırken, ne yazık ki yeterince yeni antibiyotik geliştirilemiyor.

Bir diğer DSÖ uzmanı Pravarša Prakaš ise çözümün enfeksiyonları baştan önlemek olduğunu belirtti. Prakaš'a göre enfeksiyonların önüne geçmek, antibiyotik ihtiyacını azaltmanın en etkili yolu, ancak mevcut veriler küresel çapta eksiklikler olduğunu gösteriyor. Ülkelerin yalnızca üçte birinden biraz fazlası DSÖ'nün enfeksiyon önleme kurallarını tam olarak uyguluyor.

Birçok ülke, 2024 Dünya Sağlık Asamblesi'nde belirlenen 2030 hedeflerinin oldukça gerisinde kalmış durumda. Bu hedefler; enfeksiyonları önlemeyi, hastanelerde doğru ilaç kullanımını sağlamayı, test kapasitesini artırmayı ve ilaç direncini yakından izlemeyi kapsıyor.