Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınına ilişkin yayınladığı yeni raporda, salgının 6 eyalette 60 sağlık bölgesine yayıldığını açıkladı.

"SON ÜÇ AYDA ÖNEMLİ ARTIŞ"

DSÖ'nün raporda yer veren ifadelere göre, 26 Ağustos itibarıyla toplam 5 bin 794 doğrulanmış vaka bildirildi. Bu vakaların 2 bin 786'sının ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Rapor, bu rakamların salgının ölçeğinde ve coğrafi yayılımında son üç ayda önemli bir artış gösterdiğini vurguluyor.

DSÖ, 18 Ağustos'ta toplanan Acil Durum Komitesi'nin tavsiyesi doğrultusunda, salgının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiğini belirtiyor.