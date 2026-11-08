Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türk siyasi hayatındaki isim ve amblem benzerliği tartışmalarını karara bağlamak üzere 11 Kasım'da toplanıyor. Demokratik Sol Parti (DSP), Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP), kendi kurumsal kimliklerine iltibas teşkil ettiği gerekçesiyle yeni kurulan siyasi partilere yönelik yaptığı başvurular Yüksek Mahkeme'nin gündemine alındı.

DSP'DEN "GÜVERCİN" BAŞVURUSU

AYM Genel Kurulu'nun inceleyeceği ilk dosya, DSP'nin amblemine benzerlik taşıdığı iddia edilen Yeniden Umut Partisi'ne ilişkin oldu. Başvuru dilekçesinde, 3 Şubat 2026 tarihinde kurulan Yeniden Umut Partisi'nin "mavi zemin üzerine beyaz güvercin" şeklindeki ambleminin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılık oluşturduğu savunuldu. DSP, söz konusu amblemin Kanun'un 104. maddesi doğrultusunda hükümsüz sayılmasını ve partiler sicilinden terkin edilmesini talep etti.

ANAVATAN PARTİSİ "ARI" FİGÜRÜ VE İSİM İÇİN BAŞVURDU

Gündemdeki ikinci dosya ise Anavatan Partisi'nin itirazını içeriyor. Başvuruda, Anayol Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve Türkiye haritası üzerinde arı figürünün yer aldığı amblemin Anavatan Partisi ile karışıklığa yol açtığı öne sürüldü. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesine dayandırılan başvuruda, söz konusu isim, rumuz ve amblemin hükümsüzlüğü ile sicilden kaydının silinmesi istendi.

BBP İKİ AYRI PARTİYİ MAHKEMEYE TAŞIDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise isim, rumuz ve amblem benzerliği gerekçesiyle iki partiyi birden AYM'ye taşıdı. BBP'nin başvurusunda, 28 Eylül 2026'da kurulan Büyük Değişim Birlik Partisi ile 21 Eylül 2026'da kurulan Hakta Birlik Partisi'nin kurumsal kimliklerinin 2820 sayılı Kanun'un 96. maddesini ihlal ettiği belirtildi. BBP yönetimi, her iki partinin isim, rumuz ve amblemlerinin hükümsüzlüğüne hükmedilmesini ve sicilden düşürülmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda her üç partinin talebini esastan görüşerek karara bağlayacak.