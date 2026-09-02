14-28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde büyük bir değişim yaşanmış, göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atanmıştı.



8 aya yakın süre boyunca TCMB'nin başında bulunan Erkan, görev sürecinde aldığı faiz kararlarından çok karıştığı skandallarla anılmıştı. TCMB'ye ait Sosyal Tesisler'i 'tadilat bahanesi' ile kapattığı ve burayı ailesinin kullanımına tahsis ettiği, çalışanlara mobbing yaptığı ve TCMB görevlilerini ailesinin işleri için görevlendirdiği iddialarının ardından şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan Erkan, şimdiyse Bodrum'daki lüks villasında komşuları ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ekonomim'den Sadi Özdemir'in haberine göre; Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Site Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Genel Müdürü İlker Ali Şen'in savcılığa verdikleri ifadelerde, Erkan ve babasına yönelik dikkat çekici iddialar yer aldı.

Şikâyetçiler, Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'ın ortak kullanım alanları, site ve otel personeli ile müşteriler konusunda çeşitli sorunlara neden olduğunu ileri sürdü.





"BEN BAKAN OLACAĞIM, SİZİ İÇERİ ATTIRIRIM"

Swissotel Resort Bodrum Beach Genel Müdürü İlker Ali Şen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, otelin bulunduğu kampüste 72 villadan oluşan bir sitenin de yer aldığını belirtti.

Şen, sitenin 1 numaralı villasında yaşayan Erol Erkan ve kızı Hafize Gaye Erkan'ın site sakinleri, otel personeli ve müşterilerle sorun yaşadığını öne sürdü.

Personelinden kendisine ulaşan şikâyet dilekçelerini de savcılığa sunduğunu belirten Şen, Hafize Gaye Erkan'ın çalışanlara yönelik olarak, “Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm” şeklinde ifadeler kullandığını iddia etti.

Şen ayrıca Erkan'ın özel güvenlik personeline kendi çalışanlarıymış gibi talimat vermeye çalıştığını, otel müşterilerinin önünü keserek cep telefonuyla görüntülerini çektiğini ve “Sen kimsin, neden geldin?” şeklinde sorular yönelttiğini öne sürdü.







“BİZİ MÜŞTERİLERİMİZE REZİL ETTİLER”

İlker Ali Şen'in ifadesindeki iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Şen, oteldeki şezlongların üzerine “10 dakika içinde döneceğim, eğer dönmemişsem bu yazıyı bir daha oku” şeklinde notlar bırakıldığını ve bu notların genellikle Erol Erkan tarafından yazıldığını ileri sürdü.

Yaşananların otel işletmesini olumsuz etkilediğini savunan Şen, ifadesinde “Bizi turistlere ve müşterilerimize rezil ettiler” dedi.

Şen ayrıca Hafize Gaye Erkan'ın sabah, öğle ve akşam öğünlerinde oğluna özel yemek hazırlanarak villasına teslim edilmesini istediğini öne sürdü.

Otel müşterilerinin ve personelin rahatsız edildiğini, ortak kullanım alanlarının işgal edildiğini iddia eden Şen, Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'dan şikâyetçi olduğunu bildirdi.



SİTE MÜDÜRÜ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi'nde üç yıldır müdür olarak görev yaptığını belirten Ertuğrul Kara da savcılığa verdiği ifadede çeşitli iddialarda bulundu.

Kara, Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'ın sitenin geçiş ve sahil yolları, iskeleleri ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarına kameralar yerleştirdiğini öne sürdü. Söz konusu kameraların yüz tanıma ve fotoğraf çekme özelliklerinin bulunduğunu iddia etti.

Site yönetiminin bilgisi ve onayı dışında ortak alanlara “Özel mülktür, izinsiz girilmez” yazılı tabelalar yerleştirildiğini savunan Kara, yönetimin aldığı karar doğrultusunda tabelaları sökmek istediği sırada Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan tarafından itildiğini ileri sürdü.

Kara, olay nedeniyle darp raporu almadığını ancak yaşananların güvenlik kameralarının kayıtlarından görülebileceğini ifade etti.



"BABAM UYUYOR YOKSA SİLAHINI ÇEKİP HEPİNİZİ VURURDU"

Site çalışanlarının yalnızca kendilerine özel hizmet vermesinin istendiğini öne süren Kara, personele bu konuda baskı ve mobbing uygulandığını da iddia etti.

Kara'nın ifadesinde en dikkat çeken bölüm ise 18 Ağustos 2026'da Hafize Gaye Erkan ile yaptığı görüşmeye ilişkin oldu.

Kara, ortak alanların kullanımı ve site personelinin özel işlerde çalıştırılması konularını Erkan ile görüştüğünü belirterek, bu görüşme sırasında kendisine “Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım” denildiğini iddia etti.

Görüşmenin ofiste gerçekleştiğini ve o sırada odada kendileri dışında kimsenin bulunmadığını belirten Kara, site yönetimi adına Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'dan şikâyetçi olduklarını kaydetti.

Kara, suç duyurusunda Erkan ve babasının sitenin “huzur ve sükûnunu bozduğunu” ve kendisinin tehdit edildiğini öne sürdü.

Hafize Gaye Erkan ve Erol Erkan'a yöneltilen bu ifadeler, şikâyetçilerin savcılığa sunduğu iddialardan oluşuyor. Suç duyurusuna konu iddialarla ilgili adli sürecin sonucu henüz belli değil.







