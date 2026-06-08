Yoğun turne programları nedeniyle sık sık seyahat eden ünlü sanatçı, yıllardır kendi için tuttuğu gizli notları ve seyahat önerilerini Google Haritalar iş birliğiyle "Dua'nın Listeleri" adı altında haritalandırdı. Romantik akşam yemeklerinden hızlı sokak lezzetlerine, kültürel yürüyüş rotalarından gizli kalmış mekanlara kadar pek çok alternatife yer veren Dua Lipa, arkadaşlarıyla paylaştığı bu özel listeleri artık tüm hayranlarının erişimine açtığını duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre, pop yıldızının favori şehirleri arasında ise Paris, Milano, Barselona ve memleketi Kosova'nın başkenti Priştine yer alıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te mum ışığında romantik bir akşam yemeği arayanlara geleneksel mutfağıyla öne çıkan Bistro Des Tournelles'i öneren ünlü şarkıcı, mekanın sıcak atmosferinin yanı sıra kızarmış istiridye, biber soslu dana bonfile ve ricotta peynirli yeşil kuşkonmazlı ravioli gibi lezzetlerini tavsiye ediyor.

İtalya'da gerçek bir Milano yerlisi gibi hissetmek isteyen turistler için Dal Bolognese Milano restoranını işaret eden Dua Lipa, buranın 'tagliatelle al ragu' yemeğini dünyanın en iyilerinden biri olarak nitelendiriyor.

İspanya'da tatlı bir mola vermek isteyenlere ise tarihi San Ginés çikolata dükkanında sıcak çikolatalı churros denemelerini öneriyor. Şarkıcı, daha samimi ve rahat bir ortam arayanlar içinse memleketi Priştine’deki Proper Pizza’yı harika hamuru ve lezzetli malzemeleriyle ilk sıraya koyuyor.

MEMLEKETİNİ PAS GEÇMEDİ

Dua Lipa, hazırladığı gezi rehberinde kültürel mekanlara ve köklerinin dayandığı Kosova'ya da özel bir yer ayırdı. Priştine Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kosova Ulusal Galerisi’nin mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini belirten sanatçı, bu kurumun Kosovalı ressam, heykeltıraş ve grafik sanatçılarının olağanüstü eserlerine ev sahipliği yaptığını ve yerel halk için büyük bir tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Ünlü yıldız ayrıca, Priştine'nin en eski alışveriş noktası olan tarihi Eski Yeşil Pazar ile Kosova'nın köklü geçmişine ışık tutan Etnografya Müzesi'nin de kültürel bir seyahat için listenin olmazsa olmazları arasında yer alması gerektiğini kaydetti.