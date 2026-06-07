MİCHELİN YILDIZLI ŞEFLER ÖZEL MENÜ HAZIRLADI

Nikâh töreninin ardından davetlilere, Roma'dan getirilen iki Michelin yıldızlı şef tarafından hazırlanan özel bir akşam yemeği sunuldu. Yemek sonrası başlayan kutlamaların gece boyunca devam ettiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Dua Lipa'nın, düğün organizasyonu nedeniyle Palermo şehir merkezindeki bazı alanların geçici olarak kullanılması sonrasında çevre sakinlerine teşekkür amacıyla 5 bin sterlin ödeme yaptığı öne sürüldü.

Yaklaşık 92 milyon TL'lik maliyeti, tarihi mekânı ve ünlü konuklarıyla Dua Lipa ile Callum Turner'ın düğünü, yılın en çok konuşulan organizasyonları arasında gösteriliyor.