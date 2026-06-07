Geçtiğimiz hafta Londra'da resmi nikâh kıyan Dua Lipa ve Callum Turner, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla İtalya'da ikinci bir kutlama gerçekleştirdi. Palermo'da düzenlenen düğün töreni, maliyeti ve organizasyona ilişkin detaylarıyla uluslararası magazin basınında geniş yer buldu.
TARİHİ VİLLADA DÜĞÜN YAPTI
30 yaşındaki Dua Lipa ile 36 yaşındaki Callum Turner, Palermo'nun simge yapılarından 18. yüzyıldan kalma Villa Valguarnera'da düzenlenen törenle evliliklerini kutladı. Yüksek ağaçlarla çevrili açık hava organizasyonuna çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Fotoğraf (Pino / BACKGRID)
ELTON JOHN SÜRPRİZ YAPTI
Davetliler arasında Charli XCX, Mark Ronson ve Tame Impala gibi müzik dünyasının tanınmış isimleri de yer aldı.
Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Elton John'un sahneye çıkması oldu. Çiftin nikâh yeminlerini yenilemesinin ardından ünlü sanatçı, sevilen şarkısı "Your Song"u seslendirdi. Dua Lipa ile Elton John daha önce "Cold Heart" projesinde birlikte çalışmıştı.
Fotoğraf (Pino / BACKGRID)
GELİNLİĞİ ÖZEL HAZIRLATTI
Düğüne ilişkin en çok konuşulan detaylardan biri de Dua Lipa'nın gelinliği oldu. Moda çevrelerinde yer alan iddialara göre ünlü şarkıcının gelinliği, dünyaca ünlü tasarımcı Donatella Versace tarafından özel olarak hazırlandı. Versace'nin düğün öncesinde gerçekleştirilen resepsiyona da katıldığı öne sürüldü.
Fotoğraf (Pino / BACKGRID)
Günün Trend Haberleri
KESENİN AĞZINI AÇTI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre düğünün toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyon sterlin olarak hesaplandı. Güncel kurla yaklaşık 92 milyon TL'ye karşılık gelen organizasyonda lüks detaylar öne çıktı.
Dua Lipa, kutlamalarda sırtı açık beyaz Bottega Veneta elbisesi tercih ederken, görünümünü Bulgari mücevherleri ve yaklaşık 185 bin sterlin değerindeki saatiyle tamamladı.
Fotoğraf (Pino / BACKGRID)
MİCHELİN YILDIZLI ŞEFLER ÖZEL MENÜ HAZIRLADI
Nikâh töreninin ardından davetlilere, Roma'dan getirilen iki Michelin yıldızlı şef tarafından hazırlanan özel bir akşam yemeği sunuldu. Yemek sonrası başlayan kutlamaların gece boyunca devam ettiği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Dua Lipa'nın, düğün organizasyonu nedeniyle Palermo şehir merkezindeki bazı alanların geçici olarak kullanılması sonrasında çevre sakinlerine teşekkür amacıyla 5 bin sterlin ödeme yaptığı öne sürüldü.
Yaklaşık 92 milyon TL'lik maliyeti, tarihi mekânı ve ünlü konuklarıyla Dua Lipa ile Callum Turner'ın düğünü, yılın en çok konuşulan organizasyonları arasında gösteriliyor.
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