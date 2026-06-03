Londra'da sade bir törenle dünyaevine giren Dua Lipa ve Callum Turner çifti, nikah sonrası mutluluklarını sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi. Özellikle ünlü şarkıcının eşini öptüğü kareler hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
DUA LİPA VE CALLUM TURNER EVLENDİ
Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Callum Turner ile hayatını birleştirdi.
Çift, 31 Mayıs'ta Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Yakın aile üyelerinin katıldığı nikahın oldukça samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi.
NİKAH KARELERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI
Sürpriz evliliğin ardından Dua Lipa, 87 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından nikah gününe ait özel fotoğrafları yayınladı.
Ünlü şarkıcı paylaşımında evlilik tarihine yer verirken, beyaz kalp emojisi kullanarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan gönderi, sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu.
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