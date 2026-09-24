Dua Lipa’nın giydiği büstiyerin nasıl hazırlandığının ortaya çıkması, tasarıma olan ilgiyi artırdı. Ünlü şarkıcının yeni fotoğraflarında kullandığı parça, klasik büstiyer tasarımlarından farklı bir işçilikle hazırlandı.

Tığ işi örgünün temel alındığı kıyafette yüzlerce antika düğmeye yer verildi. Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri ise kullanılan düğmelerin aynı model veya türden olmaması oldu.

TAM 740 FARKLI ANTİKA DÜĞME

Büstiyerin yapımında 740 farklı antika düğme kullanıldığı belirtildi. Düğmelerin, tığ işi örgünün üzerine tek tek dikilerek tasarıma dahil edildiği aktarıldı.

Kıyafetin hazırlanışına ilişkin bu ayrıntı, Dua Lipa’nın üzerindeki parçanın ilk bakışta görülen örgü görünümünün arkasında oldukça zahmetli ve detaylı bir el işçiliği bulunduğunu da ortaya çıkardı.