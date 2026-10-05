Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın İspanya'nın başkenti Madrid'de verdiği konserde sahneye çıktı.

Dua Lipa ile Shakira, "Antologia" adlı şarkıda düet yaptı; Dua Lipa'nın İspanyolca seslendirdiği şarkı, konser alanındaki seyircilerden de alkış aldı.

SHAKIRA'DAN DUA LIPA'YA TEŞEKKÜR

Şarkıya başlamadan önce Shakira, 31 yaşındaki Lipa'yı "tanrıça" olarak nitelendirdiğini ve onun hayranı olduğunu söyledi. 49 yaşındaki sanatçı, sahne davetini kabul ettiği için Lipa'ya teşekkür etti.

Lipa'nın şarkıya başladığı sırada Shakira'nın hareketleriyle beğenisini gösterdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İki sanatçı da birlikte seslendirdikleri şarkının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Shakira paylaşımında, "Dün gece Dua Lipa ile birçoğumuzun hayali gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Dua Lipa ise İspanyolca mesajında, "Antologia'yı söylemek üzere sahneye davet ettiğin için teşekkür ederim! Sanki sen, ben ve izleyici biriz gibi hissettim. Beni eve götürdüğün için bu güzel anıya çok minnettarım!" sözlerine yer verdi.