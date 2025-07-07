Duayen gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi

Türk basınının usta ismi Hikmet Çetinkaya’dan sevenlerini derinden üzen haber geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Çetinkaya’nın, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından entübe edildiği açıklandı.

Gazetecilik mesleğinde yarım asrı aşkın emeği ve kalemiyle iz bırakan Çetinkaya'nın son durumu, medya camiasında ve okurları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Cumhuriyet’in emektar kalemi yoğun bakımda

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Hikmet Çetinkaya’nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan deneyimli gazetecinin, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Hikmet Çetinkaya kimdir?

1942 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet’te muhabir olarak adım attı.

1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü’nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nün de sahibi oldu.

Cumhuriyet gazetesinin bir dönem İzmir temsilciliğini de üstlenen Çetinkaya, 1986 yılından itibaren düzenli olarak köşe yazıları kaleme aldı. Kalemiyle sadece gazetecilik değil, aynı zamanda edebiyat dünyasına da katkıda bulunan usta isim, birçok kitabı okuyucularla buluşturdu.

2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 50 yılın üzerindeki mesleki birikimi ve hizmetleri dolayısıyla Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü.