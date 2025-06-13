Türk hukuk camiasının duayen isimlerinden Prof. Dr. Metin Günday, tarifsiz bir acıyla sarsıldı. Uzun yıllar boyunca akademiye ve adalet sistemine katkı sağlayan Günday, kıymetli oğlunun vefat haberiyle derin bir yasa boğuldu.

Türkiye’de idare hukuku denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Metin Günday’ın yaşadığı bu büyük kayıp, yalnızca ailesini değil, yakın çevresini ve hukuk dünyasını da derinden etkiledi.

Ölüm haberi, kamuoyunda büyük bir üzüntü yaratırken, meslektaşları ve sevenleri, Günday ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor.

Acı haberin ardından çok sayıda hukukçu ve akademisyen, sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşarak Metin Günday’ın yanında olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin yetiştirdiği en saygın hukukçular arasında yer alan Günday’ın yaşadığı bu büyük acı, sevenlerinin ve meslektaşlarının kalbinde derin izler bıraktı.

METİN GÜNDAY KİMDİR?

Prof. Dr. Metin Günday, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitirmiş, ardından DAAD bursuyla Almanya’da Prof. Dr. Ernst Forsthoff’un yanında anayasa hukuku alanında doktora eğitimine başlamıştır.

Türkiye’ye dönerek 1978’de akademik hayatına başlayan Günday, hem idare hukuku ders kitaplarının güncellenmesine katkıda bulunmuş hem de çeşitli sempozyumlarda “Kamu Yönetimi Reformu” gibi önemli konularda sunumlar yapmıştır

Almanya’da edindiği akademik disiplin ve hukuki düşünce sistemi, Türkiye’ye dönüşüyle birlikte idare hukukunun hem teorik hem de uygulamalı yönlerine önemli ölçüde yansımıştır.