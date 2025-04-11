ALİ MACİT

SÖZCÜ’nün dün kamuoyuna duyurduğu İnceleme Raporu’na dayanılarak diplomaları iptal edilen Ekrem İmamoğlu ve diğer 27 kişiye henüz tebligat yapılmadı. 8 sayfalık raporda yapılan hatalar tek tek gün yüzüne çıkmaya devam ederken, İdare Hukuku Profesörü Metin Günday, 8 sayfalık raporu inceledi ve 7 ayrı hata tespit etti. Prof. Metin Günday’a göre hatalar şöyle:

1- DÖNEMİN MEVZUATI ESAS ALINMADI

1982 yılında bir yönetmelik var. 1990 yılındaki bazı düzenlemeler yapıldı. Her iki yönetmelik bu yatay geçişten önce olan düzenlemeler ve dolayısıyla o yatay geçiş kararı hukuka uygun mudur değil midir bu kararın o tarihteki mevzuat hükümlerine göre yapılması gerekir. O tarihteki mevzuat hükümlerine bakıldığında da yetki fakülte yönetim kuruluna verilmiş. Dönemin mevzuatına göre YÖK’ün dahli yok.

2-ÜNİVERSİTELERİN AYNI DÜZEYDE OLMASININ TESPİTİ GEREKİR İDDİASI

Bu yatay geçiş kararı hukuka uygun. Yönetim kurulu bu kararı almadan önce yatay geçiş yapacağı okul ile aynı düzeyde olmasının tespit edilmesini istemiş. Bu durumda tespit edilmiş.

3-YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADI KUSURU

Yeterli araştırma yapılmadı diyerek, yönetim kurulu üyelerini kusurlandırıyor. YÖK’ten bu konu da bir görüş almadınız diyor. Ama mevzuatta böyle bir düzenleme kusurluluk yok. Koşulları da yerine getirdiği için İmamoğlu’nun geçişi hukuka uygun.

4- GAZETE İLANINDAKİ TARİH

12 Eylül 1990’da bu karar alınmış. Oysa Milliyet Gazetesi’nde çıkan üniversite ilanında 14 Eylül 1990’a kadar olması gerektiği belirtilmiş. Oysa siz 14 Eylül’ü beklemeden 12 Eylül’de bu geçişleri kararlara bağladınız diyor. Bu İmamoğlu’nu ve öteki başvuranları bağlamaz.

5- KONTENJAN ARTIRILDI

Kontenjan arttırıldı tamam. Ama bu kontenjan arttırılmasıyla Ekrem İmamoğlu’na farklı bir muamele yapılmıyor ki. O zaten gerekli koşulları taşıyor. Kontenjan ilk ilan edildiği biçimde de kalsaydı geçiş için koşulları taşıdığından fark olmayacaktı.

6-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

O tarihte fakülte yönetim kurulu art arda iki karar alıyor. Birincisi 24, ikincisi 25 sayılı karar. Yurt dışı geçiş ile ilgili olan karar 24 sayılı karar. Bu karar, imzaların hepsi tamamlanmış, herkes imza atmış. Raporda da deniyor ki ’25 sayılı kararda, bir kaç kişinin imzası yok’ Dolayısıyla karar oluşmadı denilmek isteniyor. Ama 25 sayılı karar yurt içi yatay geçiş ile ilgili alınan kararlar.

7-ÖĞRENCİ KÜTÜĞÜ HATASI

İmamoğlu’nun, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden geçiş yaptığı belirtilmiş. Öğrenci işlerindeki kütükte İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden geldiği açıkça yazıyor. Nerede Doğu Akdeniz yazıyor biliyor musunuz? Üniversitenin öğrenci işleri bölümü var rektörlüğün. Rektörlükte yazım hatası yapılmış. Bu yazım hatası İmamoğlu’na yüklenebilir mi?