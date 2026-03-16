Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticaret ve turizm merkezi Dubai'de, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) yakınlarındaki bir yakıt depolama tankına insansız hava aracı (İHA) isabet etmesi sonucu büyük çaplı bir yangın çıktı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Dubai Medya Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanı çevresindeki bir yakıt tankının İHA saldırısından etkilendiğini duyurdu. Dubai Sivil Savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Olay üzerine Dubai Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanında uçuş operasyonlarını ihtiyati tedbir amaçlı geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE BOMBA YAĞIYOR

Körfez Arap ülkeleri, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırılarının başlamasının ardından 2.000'den fazla füze ve İHA saldırısına maruz kaldı. Saldırıların hedefleri arasında ABD'nin diplomatik temsilcilikleri ve askeri üslerinin yanı sıra körfez ülkelerinin kritik petrol altyapısı, limanlar, havalimanları, oteller ile konut ve ofis binaları yer aldı.

Yetkililere göre İran, bölgesel çatışmanın başladığı günden bu yana BAE'ye yönelik 1.800'ü aşkın füze ve İHA fırlattı. Bu saldırılar, Körfez'in önemli finans merkezi Dubai'de ulaşım ve güvenlik alanında ciddi aksaklıklara yol açtı; ancak gelen mermilerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığı, çatışma sürecinde şimdiye kadar dördü sivil olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, operasyonların yangının tamamen söndürülmesinin ardından normale döneceğini belirtirken, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması çağrısını yineledi.