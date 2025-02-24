Almanya'da satışı yapılan "Miskets Dubai Chocolate" markalı çikolata, içeriğinde yer almayan susam nedeniyle geri çağrıldı. Artı49'un haberine göre, geri çağırma kararı yapılan testlerde belirli bir partide susam bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından satılan ürünün etiketinde veya alerjen uyarılarında susama dair herhangi bir bilgiye yer verilmiyordu. Bu durumda susam alerjisi olan kişiler için tehlike oluşturabilirken ciltte kızarıklık, döküntü, mide bulantısı, kusma, ishal ve solunum zorluğu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNÜN BİLGİLERİ

Geri çağrılan ürün, "Miskets Dubai Chocolate" markasına ait 100 gramlık çikolata tabletleridir. Geri çağırılan partinin numarası "L:24314\1" ve son tüketim tarihi ise 9 Kasım 2025 olarak belirtilmiştir. Öte yandan bu ürün Almanya'daki perakende mağazaları ve candy2go.de internet sitesi üzerinden satılmaktaydı. Bu ürünü satın alanlar, fiş göstermeden satın aldıkları mağazalara ürünü geri getirerek ücretlerini iade alabilirler.