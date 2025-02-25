Sosyal medyada yeni bir tatlı trendi daha patlak verdi. Dubai çikolatasının ardından TikTok'un yeni gözdesi "melek saçlı çikolata" oldu. Pembe renkte, fıstık dolgulu ve pişmaniye kaplı bu yeni çikolata, adını saça benzeyen ince telli yapısından alıyor. Şu sıralar milyonlarca kişi, bu ilginç lezzeti denemek için sıraya giriyor.

Dubai çikolatası kadayıf ve fıstık kremasıyla dikkat çekerken; melek saçlı çikolata Türk pişmaniyesi, fıstık kreması, vanilya, nar ve ahududu aromalarıyla daha renkli tatlara açık damaklara hitap ediyor. Görüntüsüyle de büyük ilgi çeken bu tatlı, özellikle TikTok videolarıyla popüler hale geldi.

TEK BİR KALIBI YAKLAŞIK 1000 LİRAYI AŞABİLİYOR

Ancak bu yeni lezzet, Dubai çikolatasının da olduğu gibi her bütçeye hitap etmiyor... Tek bir kalıbı 19 euroya (yaklaşık 730 TL) satılan çikolataya kargo ve diğer masraflar da eklendiğinde fiyatı 30 euroyu (yaklaşık 1150 TL) bulabiliyor.

YİYENLERİN KİMİ SEVDİ KİMİ YERDİ

Öte yandan bu yeni trend çikolata, sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Kimileri "Şimdiye kadar yediğim en iyi çikolata" derken; bazıları ise fiyatını eleştirerek "Bu kadar para verilir mi?" şeklinde tepkisini dile getirdi.