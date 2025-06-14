Dubai Marina bölgesinde 67 katlı binadaki 764 daireden oluşan gökdelende yangın çıktı.

Dubai Marina'daki bir konut binasında cuma gecesi çıkan yangının ardından 3.800'den fazla kiracı evlerinden tahliye edildi.

Yangın, dün gece saat 21.30 sıralarında, şehrin işlek semtlerinden Marina Pinnacle olarak da bilinen Kaplan Kulesi'nin üst katlarında çıktı.



Dubai Sivil Savunma ekipleri, Cumartesi günü saat 02.30 civarında çıkan yangını kontrol altına almaya çalışmak için hala olay yerindeydi. Yetkililer, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Dubai Medya Ofisi, cumartesi günü saat 02.26'da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Uzman ekipler, 67 katlı binadaki 764 daireden 3.820 sakini güvenli bir şekilde ve yaralanan olmadan tahliye etti." dedi.

Dubai Sivil Savunma ekipleri, Cuma akşamı geç saatlerde Dubai Marina bölgesindeki bir konut binasında çıkan yangını 6 saat içinde başarıyla söndürüldüğünü belirtti.

Binlerce kişi, itfaiye ekiplerinin saatler süren Dubai Marina bina yangınını söndürme çalışmaları sırasında gökdeleni boşalttı

Cuma gecesi Tiger Tower'ın üst katlarında çıkan yangına müdahale eden acil servis ekiplerinin güvenli bölgelere taşıdığı 3.800 kişi arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

"Sivil savunma ekipleri, binada yaşayanların tamamının güvende olduğunu teyit ettikten sonra yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor."



Dubai merkezli medya kuruluşlarından alınan bilgilere göre yangının binanın bir bölümünü sarması üzerine acil servis ekiplerinin olay yerine ulaştığı görülüyor.

İtfaiye ekipleri, binanın diğer bölümlerine de sıçrayan yoğun yangını kontrol altına almak için saatlerce olay yerinde kaldı.

Medya ofisi, "Ambulans ekipleri ve sağlık personeli, güvenli bir şekilde tahliye edilen sakinlere tam tıbbi ve ruhsal destek sağlamak için olay yerinde bulunuyor" dedi.

Gökdeleni terk eden çok sayıda kişi, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için büyük bir acil durum ekibiyle mücadele ederken, dışarıdaki sokakta toplandı.

Öte yandan alınan bilgilere göre yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.