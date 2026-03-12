ABD merkezli finans devi Citigroup, Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ve Oud Metha bölgesindeki ofislerinde çalışan personeline bir iç yazışma göndererek ikinci bir duyuruya kadar evden çalışmaları talimatını verdi. Banka sözcüsü, çalışan güvenliğini sağlamak adına yeni bir planın devreye sokulduğunu ifade etti.

CİTİ EVDEN ÇALIŞIYOR, HBSC ŞUBELERİNİ KAPATTI

Diğer yandan HSBC, müşteri ve personel güvenliğini gerekçe göstererek Katar'daki tüm şubelerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

Şehirdeki bankacılık sektöründeki bu hareketlilik, Tahran'daki Hatemü'l-Enbiya askeri karargahından yapılan sert açıklamalar sonrasında geldi. İranlı yetkililer, ülkenin en büyük kamu bankalarından biri olan ve orduyla tarihi bağları bulunan Bank Sepah'ın idari binasına düzenlenen saldırıya karşılık olarak, bölgedeki Batı bağlantılı finansal bölgeleri hedef alacaklarını dile getirdi.

İran’ın füze saldırıları ve bölgedeki artan askeri hareketlilik, halihazırda birçok yerel ve yabancı işletmenin evden çalışma düzenine geçmesine sebep olmuş; ulaşım ve lojistik hatlarında ciddi aksamalar yaşanmıştı.

DUBAİ'NİN "GÜVENLİ LİMAN" STATÜSÜ SARSILDI

Bölgedeki çatışma ortamı, Dubai'nin on yıllardır sürdürdüğü "Ortadoğu’nun en güvenilir ekonomik merkezi" imajına zarar veriyor.

2004 yılında kurulan Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC), 2025 sonu itibarıyla 290'dan fazla banka, 100'ü aşkın hedge fonu ve 1200'den fazla aile şirketine ev sahipliği yaparak küresel bir finans merkezine dönüşmüştü.

Fakat son gelişmeler; sermaye kaçışı, toplu işten çıkarmalar ve şirketlerin merkezlerini başka bölgelere taşıma ihtimalini meydana getirdi.

Standard Chartered’ın yatırım bankacılığı birimi CEO’su Roberto Hoornweg gibi üst düzey yöneticilerin Dubai'de yaşıyor olması, bölgenin küresel finans hiyerarşisindeki önemini gösterse de mevcut güvenlik krizi bu yapıyı zorluyor.

Kriz derinleşirken banka yönetimlerinden farklı mesajlar gelmeye devam ediyor. HSBC CEO’su Georges Elhedery, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomisinin temellerine olan güvenlerinin değişmediğini söylerken, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi kurumların bölge genelindeki personelini yerel resmi talimatlar doğrultusunda evden çalışmaya yönlendirdiği öğrenildi.

Ekonomi çevreleri, gerilimin tırmanması halinde bölgedeki uluslararası yatırımların seyri konusunda endişeli bekleyişine devam ediyor.