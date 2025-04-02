Dubai'de haksız yere tutuklanan yabancılara yardım konusunda uzmanlaşmış üst düzey bir avukat, 'Altın Şehir' olarak lanse edilen Dubai'nin aslında sadece bir 'yanılsama' olduğunu iddia etti.

Daily Star'ın haberine göre 'Detained in Dubai' CEO'su Radya Stirling, son 20 yılda BAE ve Orta Doğu genelinde 20.000'den fazla 'adaletsizlik mağduruna' yardım etti. Şimdilerde Dubai'de en göz önündeki olay, 20 yaşındaki Ukraynalı model Maria Kovalchuck'un 10 gün kaybolduktan sonra yol kenarında ağır yaralı halde bulunması oldu. Vücudundaki 'köle izleri' ve kırık omurgası, onun Dubai'de zengin erkeklerin genç ve genellikle Batılı kadınlara sapkın cinsel eylemler yaptırdığı iddia edilen ünlü 'porta potty partilerine' çekildiği yönündeki endişeleri artırdı.

Dubaili yetkililer ise Maria'nın 'yüksek bir yerden düşerek' bu ölümcül yaraları aldığını savundu.

DUBAİ'NİN KARANLIK YÜZÜ: HER ŞEYİ ÖRTBAS EDİYORLAR

Radha Stirling, Dubai polisinin Maria hakkındaki açıklamalarına şaşırmadığını belirterek, iki yıldır süregelen örtbas etme alışkanlıklarına dikkat çekti:

"Dubai polisi Maria'nın düştüğünü söylüyor ama bu aynı polis, Prenses Latifa'nın 'ailesinin sevgisiyle güvende' olduğunu da iddia etmişti. Aynı polis, Lee Bradley Brown'un nezarette 'kendi kendini döverek' öldüğünü söylemişti. Maria Kovalchuk'un vahşice dövülmüş bedfeninin ardındaki gerçekler bağımsız bir şekilde araştırılmalı. Dubai'nin medya ofisi ve polisi her türlü hikayeyi uydurabilir ancak bunlara doğrudan inanılmamalı."

Stirling'e göre Kovalchuk olayı, Dubai'nin adalet sistemi ve kamu imajı hakkında çok daha büyük bir sorunu ortaya koyuyor:

"Yetkililer, anlatıyı kontrol ettikleri sürece ve geçmişte yanlış bilgi yayma alışkanlıkları varken, iddialarına şüpheyle yaklaşılmalı. Dubai'nin özenle oluşturulmuş imajının altında, özellikle kadınlar için adaletin ve korumanın olmadığı bir gerçeklik yatıyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve iktidardakilerin cezasızlığı sona erene kadar Dubai'deki güvenlik algısı yalnızca bir yanılsama olarak kalacaktır."

"YALNIZCA YERLİ KADINLAR DEĞİL YABANCILAR DA RİSK ALTINDA"

Radha Stirling'e göre Dubai'de yalnızca yerli kadınlar değil, yabancı kadınlar da risk altında:

"Dubai'de kadınlar özellikle adalet sistemi nedeniyle savunmasız. Orada yaşayanlar, hukuki yaptırımlardan büyük ölçüde muaf olduklarını bildikleri için kurbanlarını seyahat yasakları, suç duyuruları veya daha kötü tehditlerle sindiriyorlar. Kurbanlarına polis şikayeti yapmaları durumunda hapse atılacaklarını söylüyorlar ve maalesef haklılar."

Buna ek olarak, influencerlar ve modellerin Dubai'yi lüks ve güvenli bir yer olarak tanıtmasının da bu karanlık gerçekleri gölgelediğini belirtiyor:

"Birçok influencer, her şey dahil Dubai tatillerini kabul ediyor ve karşılığında olumlu içerikler paylaşıyor. Bu da onları bir nevi halkla ilişkiler makinesinin parçası yapıyor. Onların paylaşımları turizm ve ticareti teşvik ederken adaletsizlik, sansür ve sömürünün sistematik sorunları göz ardı ediliyor."