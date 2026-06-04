Eski Azerbaycanlı milli jimnastikçi Zeynab Javadli ile Dubai Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum arasındaki velayet savaşı, uluslararası bir krize dönüştü. Javadli'nin avukatı David Haigh, Dubai polisinin ve devlet güvenlik güçlerinin gece saatlerinde müvekkilinin evine baskın düzenlediğini öne sürdü.

Müvekkili ve çocuklarıyla son olarak baskından bir gün önce görüştüğünü belirten Haigh, şu an için hiçbir iletişim kanalından kendilerine ulaşılamadığını kaydetti. Öte yandan, kızına destek olmak amacıyla Dubai'ye giden Javadli'nin annesinin de evin kilitli olduğunu gördüğü ve şu an ülkeden çıkışına izin verilmediği iddia edildi.

VİDEO ÇEKİP TÜM DÜNYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ



Olayın merkezinde, eski çift arasında uzun süredir devam eden ve gerilimi yüksek seyreden velayet davası yer alıyor. Dubai Mahkemesi, yaklaşık iki ay önce verdiği kararda üç kız çocuğunun velayetini babaları Şeyh Saeed'e vermiş ve kararın uygulanması için "gerekirse zor kullanılabileceği" ibaresine yer vermişti.

Zeynab Javadli, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde bir video mesaj yayımlamış, çocuklarının elinden alınmasından korktuğunu ve tehdit edildiğini belirterek uluslararası kamuoyundan yardım istemişti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ACİL ÇAĞRI YAPILDI



Gelişmelerin ardından avukat David Haigh, BM nezdinde hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurarak, uluslararası kuruluşları acil müdahaleye davet etti. İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre, iddiaların odağındaki Dubai Polisi ve Şeyh Saeed’in hukuk ekibi, resmi açıklama taleplerini henüz yanıtlamadı.

DAHA ÖNCE DE BİR PRENSES AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI



Javadli’nin ortadan kaybolması, Dubai Kraliyet Ailesi’ndeki ilk kaçış ve alıkonulma iddiası değil. Daha önce de Dubai Emiri'nin eski eşi Prenses Haya İngiltere’ye sığınmış, kızı Prenses Latifa ise ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanarak alıkonulduğunu belirten gizli video mesajlarıyla dünya gündemine oturmuştu.