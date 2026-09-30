Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve yaklaşık 174 kişiyi taşıyan Flydubai yolcu uçağı, çarşamba günü olası bir kaçırılma vakasına işaret eden acil durum sinyali gönderdi.

Uçağın manuel olarak alçaldığı ve U dönüşü yaptığı sırada verilen alarm üzerine İsrail, uçağa refakat etmek amacıyla iki savaş uçağını havalandırdı.

Yönünü Suudi Arabistan'a çeviren FlyDubai uçağı, bu bölgede daha düşük bir irtifaya indi. Daha sonra kodunu "genel acil durum" anlamına gelen 7700 kodu girildi.

İSRAİL BAŞBAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanlığı'nın yaptığı açıklamada uçağın kaçırılmadığı açıklandı. İsrail basınında kabindeki pilotların fiziksel olarak kavga ettiği iddia edildi.

İsrail'in 12. Kanalı'nın iddiasına göre uçakta kavga eden pilot Rus, yardımcı pilot Ukraynalı. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına giriyor. FlyDubai konu hakkında açıklama yapmadı.

Uçak güvenli bir şekilde Suudi Arabistan'daki Tabuk havalimanına indi. İsrail'in 12. Kanalı'na konuşan İsrailli gazeteci Amit Segal durumu şu sözlerle açıkladı:

"Bunun güvenlikle ilgili bir olaydan ziyade, uçak içinde yaşanan bir şiddet olayı olduğu yönünde şüpheler var. Pilotlar uçuş sırasında birbirleriyle kavga ettiler — ve tüm Orta Doğu yüksek alarm durumuna geçti."

İSRAİL'DE ENDİŞE

İsrail'in başkenti Tel-Aviv'e giden uçağın kaçırılma kodu vermesi, ülkede büyük endişeye neden oldu. Olay sonrası İsrail savaş uçakları havalandı.

Olayın meydana gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz ile acil güvenlik toplantısı yaptı.

İsrailli bir yetkili ise itidal çağrısı yaptı. Yetkili yaptığı açıklamada, "Kaçırılma konusunda kesin bir bilgi yok. Pilot acil durum sinyalini etkinleştirdi." ifadelerini kullandı.

SABAH KALKAN UÇAK KAÇIRILDI ŞÜPHESİ

Dubai'den saat 07.05'te kalkan uçağın, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na saat 09.30 sularında inmesi planlanıyordu.

Uçuşun yaklaşık 90. dakikasında Ürdün hava sahasına girdiği sırada uçak, yasa dışı müdahale ve olası kaçırılma durumlarında kullanılan 7500 kodunu gönderdi.

Sinyallerin yayımlandığı anlarda U dönüşü yaparak yeniden Suudi Arabistan hava sahasına giren uçak, ülke üzerinde daha düşük bir irtifada uçmaya başladı ve uluslararası genel acil durum kodu olan 7700 transponder kodunu yayımladı.

İlk olarak güneye doğru seyreden uçak, Suudi Arabistan hava sahasında kalarak ardından batıya yöneldi.

Yetkililer acil durum sinyallerinin tetiklenme sebebini tespit etmeye çalışırken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı uçağa eşlik etmek üzere havalandırıldı.