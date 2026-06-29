İngiltere’nin Kent şehrinde yaşayan 23 yaşındaki TikTok fenomeni Brooke George, lüks tatil ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınırken, şimdi Dubai'de cinayet suçlaması nedeniyle idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya. George, Facebook üzerinden tanıştığı ve yanına Dubai'ye gittiği 26 yaşındaki İngiliz erkek arkadaşı William Treeby’yi kasten öldürmekle suçlanıyor.

Olayın bir meşru müdafaa olduğunu savunan George'un ailesi, kızlarının kontrolcü ve tacizci bir tavır sergileyen Treeby'den kaçmaya çalıştığını belirtiyor. İddiaya göre, tek yön bilet alındığını öğrenip İngiltere'ye dönmek isteyen fenomen, pasaportunu almak için döndüğü dairede şiddetli bir saldırıya uğradı.

Ailesi, kızlarının yüzüne aldığı darbeler sonrası hayatından endişe ederek mutfak bıçağına uzandığını söylüyor. Vücudunda darp izleriyle havalimanında uçağa binmek üzereyken tutuklanan genç kadının annesi, kızının olay anında "hayatında hiç olmadığı kadar dehşete kapılmış" olduğunu ifade etti.

MAĞDURUN AİLESİ İDDİALARI REDDEDİYOR

Öldürülen William Treeby’nin yakınları ise bu iddiaları reddediyor. Treeby'nin arkadaşları onu "büyük yürekli, iyi bir adam" olarak tanımlarken, ikilinin bir barda tartıştıktan sonra ayrıldıklarını, George'un onu takip ederek bıçakladığını öne sürüyor.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, "Detained in Dubai" (Dubai'de Gözaltında Tutulanlar) adlı savunuculuk grubu, genç kadının polis merkezinde avukatı olmadan ifade vermeye zorlandığını ve erkek güvenlik görevlilerinin önünde soyunmasının istendiğini iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili BAE yetkilileriyle temas halinde olduğunu duyururken, uluslararası kamuoyu davanın sonucunu merakla bekliyor.