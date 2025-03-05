Dubai’ye Gönderilen Tonlarca Limon Kapıdan Döndü!

05 Mart 2025 / 01:22Güncelleme: 05 Mart 2025 / 07:56Kaynak: Haber Merkezi / AA

Türkiye’den ihraç edilen tarım ürünlerinde yaşanan yasaklı madde skandallarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce patates, kuru üzüm ve incir gibi tarım ürünleri, yasaklı maddeler nedeniyle geri dönüm yapmıştı. Bu kez, Hatay’dan Dubai’ye ihraç edilmek üzere yola çıkan tonlarca limonda yasaklı pestisit tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünleri imha etti.

Pestisit Skandalı: Tonlarca Limon Yok Edildi

Hatay’daki bir firma tarafından Dubai’ye ihraç edilmek üzere hazırlanan limonlarda, insan sağlığına zararı bilinen ve Türkiye’de kullanımı yasaklanmış olan Fenbutatin Oxide isimli tarım ilacı kalıntısına rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gerçekleştirilen resmi denetimler sonucu tespit edilen 71 bin 250 kilogram limonun muhafaza altına alınarak 3 Mart’ta imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Resmi Açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hatay’da bir firma tarafından ihraç edilmek üzere hazırlanan limonlardan alınan numunelerin incelendiği ve pestisit analizlerinde sonuçların olumsuz çıktığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, “Yapılan analizler sonucunda, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan, Türkiye’de kullanımı sonlandırılmış Fenbutatin Oxide kalıntısı tespit edilmiştir. Belirlenen toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınarak 3 Mart’ta imha edilmiştir. Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.

Fenbutatin Oxide Nedir?

Tarım ılacı olarak kullanılan Fenbutatin Oxide, tarım zararlılarına karşı geliştirilmiş bir pestisit olup, özellikle pamuk, narenciye, soya ve yerfıstığı gibi ürünlerde akar ve pas böcekleri ile mücadelede kullanılıyor. Ancak insan sağlığına zararları nedeniyle Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede kullanımı yasaklanmış durumda. Türkiye’de de yasaklı olan bu maddeye limonlarda rastlanması, denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Tarımsal ihracatta sıkça karşılaşılan bu tarz gıda skandalları, yetkililerin denetimlerini daha da sıklaştırması gerekliliğini gözler önüne seriyor. Bakanlık, ihracat gıdalarının standartlara uygun olup olmadığını denetlemeye devam edeceğini belirtiyor.