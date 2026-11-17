Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen’in eğitimi nedeniyle yerleştiği Dubai’den yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Uçak yolculuğunda yaşadıkları zorlukları takipçilerine anlatan Erken, Dubai’ye yönelik uçuşlarla ilgili duyduğu bir bilgiyi de paylaştı.

"ARTIK DUBAİ'YE KÜÇÜK UÇAK VERİYORLARMIŞ"

Dubai’deki hava koşullarından memnun olduğunu belirten Erken, kente seyahat eden yolcu sayısının azaldığını öne sürdü. Ünlü sunucu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, hava çok güzel Dubai’yi sevenler için. Artık Dubai’ye küçük uçak veriyorlarmış, çok fazla kişi gelmiyor diye.”

Yolculuk sırasında kendisinin ve oğlunun uyuyamadığını, Eymen’in de bu nedenle yorulduğunu anlatan Erken, yaşadıkları sıkıntılara rağmen Dubai’deki havanın oldukça güzel olduğunu söyledi.

Sunucu, paylaşımını “Onun dışında hava gerçekten muazzam. İnşallah bir şey olmaz, başımıza bir şey gelmez. Şu an keyifli gidiyoruz” sözleriyle tamamladı.