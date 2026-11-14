İrlanda ordusu bomba imha uzmanları, İrlanda'nın başkenti Dublin'in merkezindeki bir ofis binasında Cuma günü basit ancak işlevsel bir patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirdi.

Düzeneğin, başkentte düzenlenen iki günlük zirve sırasında dünya liderlerinin bir gün önce akşam yemeği yediği yerin yakınında bulunduğu bildirildi.

İrlanda polisi, Cuma öğleden sonra Merrion Meydanı'ndaki binada şüpheli bir düzenek ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini açıkladı.

AB ve AB üyesi olmayan ülkeleri bünyesinde barındıran Avrupa Siyasi Topluluğu liderleri, Perşembe günü meydanın diğer tarafındaki bir mekanda akşam yemeği için bir araya gelmişti.

Polisten yapılan açıklamada, "İlk polis değerlendirmesine dayanarak Patlayıcı Mühimmat İmha ekibinin olay yerine gelmesi talep edildi. Ekip, basit ancak tehlikeli düzeneği etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, polisin bombanın ne zaman yerleştirildiğine inandığına dair bir bilgiye veya düzeneğe ilişkin başka ayrıntılara yer verilmedi.

BATI'NIN ÖNDE GELEN İSİMLERİ ORADAYDI

İrlanda Ulusal Galerisi'nde düzenlenen akşam yemeğine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve etkinliğe konuk olarak katılan Kanada Başbakanı Mark Carney katıldı.

Akşam yemeğinin düzenlendiği mekanın çevresinde güvenlik kordonu oluşturulmuş ve Merrion Meydanı civarındaki yollar trafiğe kapatılmıştı.

Polis, iki günlük toplantının bugüne kadar yürüttükleri en büyük güvenlik operasyonu olduğunu bildirdi.

Zirvede yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Dublin'in dış kesimlerinde ABD başkanlık temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff ile görüştüğü için akşam yemeğine katılmadı.

Cuma günü AB liderlerinin gayriresmi toplantısıyla devam eden zirve, düzeneğin bulunduğu noktaya 1,5 kilometre uzaklıktaki ayrı bir mekanda gerçekleştirildi.