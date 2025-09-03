41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak görev alan Mehmet Tan, çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını belirtti.

PAYLAŞIM SONRASI FESİH KARARI

Mehmet Tan yaptığı açıklamada, "Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" ifadelerini kullandı.

Gelişme kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekerken, gözler Tatlıtuğ’a çevrildi. Sessizliğini bozan ünlü oyuncu, Instagram hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

“KİMSENİN İŞİNDEN OLMASINI İSTEMEM”

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü Tatlıtuğ; şu ifadeleri kullandı:

"Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim. Sevgilerimle"