Son yıllarda dolgun dudaklar popülerliğini korumaya devam ediyor. Fakat maddi anlamda biraz pahalı olan bu işlemi artık kadınlar evde doğal yöntemlerle gerçekleştiriyor. İşte o işlem:

Dudaklarınızın hem hacimli hem nemli durmasını istiyorsanız en önemli faktör nemlendirici ve doğal yağlar kullanmaktır. Çünkü güneş ışınları dudakların kurumasını ve incelmesine neden olan zararlı etken. Bundan dolayı SPF içeren dudak kremleri de etkili olur. Bunun yanı sıra dudaklara peeling yapabilirsiniz. Bu işlemi hafta 1 ya da 3 kez yapabilirsiniz.

YÜZ YOGASI ÖNEMLİ

Aynı şekilde dudak kaslarını çalıştırmak için yüz yogası da önemli. Bu dudakların dolgun görünmesini sağlayacaktır. Tükettiğiniz besinler de dudaklar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bundan dolayı kolajen içeren sebze ve meyveler tüketmelisiniz

DUDAKLARDA BOTOKS ETKİSİ YARATIYOR

Kadınların kullandığı bir diğer karışımsa bal ve tarçın. Bu karşılım dudaklarda botoks etkisi yaratıyor. Tarçın dudaklarda kan dolaşımını hızlandırır ve şişlik etkisi yaratır. Haftada 2 kez uygulayın.