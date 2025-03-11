Polonya Ekstraklasa'da oynanan Motor Lublin-Legia Varşova karşılaşması 3-3 sona ererken mücadelenin 10. dakikasında atılan gol geceye damga vurdu.
Konuk ekip Legia Varşova, Marc Gual ile 1-0 öne geçerken kalecinin inanılmaz hatası dikkat çekti. Ceza alanı içinde topu eline alan Motor Lublin kalecisi Rosa, hakemin düdük çaldığını zannederek topu önüne yuvarladı. Oyunu başlatmak için önüne attığı topa, iki savunma oyuncusu arasında hareketlenen Marc Gual hamle yaptı ve ağları buldu.
Gual'in vurduğu top ağlarla buluşurken Motor Lublin'li oyuncuların şaşkınlığı ve üzgünlüğü yüzlerine yansıdı. Legia'nın yıldızları ise golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Sosyal medyada ise taraftarlar söz konusu gol üzerinden Motor Lublin'in savunmasını esprili bir dille eleştirdi. Mücadele Van Hoeven (37), Sauel Mraz (65, 90+10) ve Marc Gual (11), Kacper Chodyna (55), Morishilla (71) golleriyle 3-3 tamamlandı.