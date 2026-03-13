Mutfakta zamandan tasarruf sağlayan en kullanışlı araçlardan biri olan düdüklü tencere, birçok kişi için hâlâ endişe kaynağı. Bunun nedeni ise kulaktan kulağa yayılan “patlayan düdüklü tencere” hikâyeleri. Peki gerçekten düdüklü tencere neden patlar? Uzmanlara göre çoğu zaman sorun tencerenin kendisinden değil, yanlış kullanım alışkanlıklarından kaynaklanıyor.

Aslında doğru şekilde kullanıldığında düdüklü tencere son derece güvenli bir pişirme yöntemi sunuyor. İşte düdüklü tencere kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar.

TENCEREYİ AĞZINA KADAR DOLDURMAYIN

Düdüklü tencere kullanırken yapılan en yaygın hatalardan biri tencereyi fazla doldurmak. Oysa düdüklü tencere, içindeki buhar sayesinde basınç oluşturarak çalışır.

Bu nedenle tencerenin tamamen doldurulmaması gerekir. Uzmanlar, güvenli kullanım için tencerenin en fazla üçte ikisinin doldurulmasını öneriyor. İçeride buhar oluşması için boşluk bırakıldığında yemekler hem daha iyi pişiyor hem de risk azalıyor.

KAPAK VE CONTA KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Düdüklü tencerelerde güvenliği sağlayan en önemli parçalardan biri kapak mekanizması ve contadır. Zamanla sertleşen, yıpranan veya deforme olan contalar basıncın düzgün oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle her kullanımdan önce kapağın tam olarak kapandığından ve contanın sağlam olduğundan emin olmak gerekiyor. Aksi halde tencerede basınç dengesizliği oluşabilir ve bu da ciddi risklere yol açabilir.

BASINÇ OLUŞMASAN OCAĞIN ALTINI KISMAYIN

Birçok kişi düdüklü tencereyi ocağa koyar koymaz hemen ateşi kısıyor. Ancak bu da yapılan yaygın hatalardan biri. Düdüklü tencerenin doğru çalışabilmesi için önce yüksek ateşte basıncın oluşması gerekir. Tencereden düdük sesi duyulduktan sonra ocağın altı kısılmalı ve pişirme işlemi bu şekilde devam ettirilmelidir.

ACELET ETMEYİN

Yemek hazır olur olmaz düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalışmak oldukça tehlikelidir. Çünkü tencerenin içinde hâlâ yüksek basınç bulunabilir. Bu yüzden öncelikle tenceredeki basıncın tamamen düşmesi beklenmeli. İçerideki hava boşaldıktan sonra kapak güvenli şekilde açılmalıdır. Acele etmek, ciddi kazalara yol açabilir.