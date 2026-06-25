Son yıllarda Avrupa'da da yaygınlaşmaya başlayan teknoloji, özellikle porselen ve sinterlenmiş taş tezgahlara entegre ediliyor. Kullanılmadığı zaman düz bir çalışma alanı sunan sistem, modern mutfak tasarımlarında giderek daha fazla tercih ediliyor.

OCAK GÖRÜNMÜYOR, ISI DOĞRUDAN TENCEREYE AKTARILIYOR

Görünmez indüksiyon sistemi, klasik indüksiyon ocaklarla aynı çalışma prensibine sahip. Tezgahın altına yerleştirilen indüksiyon bobinleri, manyetik alan oluşturarak yalnızca indüksiyona uygun tencere veya tavanın tabanını ısıtıyor. Böylece tezgahın büyük bölümü serin kalırken enerji doğrudan pişirme kabına aktarılıyor.

Cam yüzeyli geleneksel ocakların aksine pişirme alanı dışarıdan görünmüyor. Yemek pişirme işlemi tamamlandıktan sonra aynı yüzey hazırlık yapmak, servis sunmak veya günlük kullanım için geniş bir tezgah alanına dönüşüyor. Bu özellik özellikle küçük mutfaklarda alan kullanımını artırıyor.

HER TENCEREYLE ÇALIŞMIYOR

Sistem, standart indüksiyon ocaklarda olduğu gibi yalnızca manyetik tabanlı tencere ve tavalarla kullanılabiliyor. Alüminyum, bakır veya indüksiyona uygun olmayan pişirme kapları doğrudan çalışmıyor.

Uzmanlar ayrıca her tezgah malzemesinin bu teknolojiyle uyumlu olmadığını belirtiyor. Verimli çalışabilmesi için belirli kalınlıktaki porselen veya sinterlenmiş taş yüzeylerin kullanılması gerekiyor. Doğru malzeme ve profesyonel montaj sayesinde sistem hem güvenli hem de yüksek enerji verimliliğiyle çalışabiliyor.