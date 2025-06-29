Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı açığını kapatmak için satın almak istediği Eurofighter Typhoon Savaş uçaklarına son onay çıktı. Son beş yıldır satışı yılan hikayesine dönen savaş uçakları ile ilgili son düğümü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Savunma Bakanı Peter Pistorius ve SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ile yaptığı görüşme çözdü.

İMAMOĞLU TUTUKLANINCA...

Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin ortak ürettiği Eurofighter’lardan 40 tane sipariş eden Türkiye’ye önce onay verilmemişti. Ardından İngiltere’nin özellikle baskısı üzerine onay çıkmış, ancak İmamoğlu’nun tutuklanması, Almanya’daki son seçimlerde hükümet değişimi nedenleri ile satış işlemi yeniden askıya alınmıştı.

SPD lideri ve Mayıs ayının ortasına kadar başbakanlık görevini sürdüren Olaf Scholz, "Türkiye’deki gelişmeler üzerine, uçakların satışına ilişkin son kararı yeni hükümet versin“ diyerek, Eurofighter’ların satışını durdurmuştu.

İLK SİNYAL NATO TOPLANTISINDA

Türkiye’ye iki parti halinde 20 +20 adet teslim edilecek olan ve yeni üretilmesi planlanan Trance 5 serisi uçaklarla ilgili son NATO görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Merz ile bir araya gelmiş ve olumlu sinyal almıştı.

Özel’in de hükümetin diğer ortağı SPD’nin onayını alması ile Eurofigter’lar önünde bir engel kalmadı. Uçakların üretildiği Münih'teki merkezde de olumlu bir hava var ve binlerce işçi, yeni siparişler geleceği için sevinçli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO görüşmelerinin ardından, "İngiltere ve Almanya ile görüştük. Çalışmalar ve temaslar sürüyor. Bu konuda olumlu gelişmeler var“ demişti. Almanya’da, hükümetteki CDU/CSU ile SPD’nin ön onay vermesi ile savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı önünde engel kalmamış oldu.